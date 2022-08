"Tudor ne tolère pas les gestes d'humeur à l'entrainement"

Un dirigeant de l'OM, resté anonyme, s'est exprimé sur les exigences d'Igor Tudor. Il a expliqué sur quoi avaient porté les petits accrochages avec les joueurs.





Interrogé par Le Parisien, un dirigeant de l'OM a lâché quelques mots sur la méthode d'Igor Tudor. Selon lui, le Croate peut s'agacer s'il note des attitudes nonchalantes, à l'entraînement : "C'est un entraîneur assez autoritaire qui ne tolère pas les gestes d'humeur à l'entraînement. Et lorsqu'un joueur lève les yeux au ciel ou montre des signes d'agacement, ça peut très vite le mettre en colère. Il y a eu quelques frictions lors du stage en Angleterre", a-t-il déclaré.





"Avec des séquences offensives très intéressantes"

Et de poursuivre : "Les séances sont bonnes et de qualité avec des séquences offensives très intéressantes. Il n'y a pas d'inquiétude, mais comme tout changement cela suscite des interrogations. On attend de voir si ses principes de jeu sont viables en compétition officielle."



Il faudra certainement plusieurs semaines pour voir ce que peut vraiment apporter le travail d'Igor Tudor avec les joueurs. En espérant que tous jouent le jeu...