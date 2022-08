Mercato : Longoria compte sur Milik et Under

Pablo Longoria ne travaillerait pas sur les départs d'Arek Milik et Cengiz Under. L'Espagnol compterait sur eux pour la saison qui arrive.





Selon les éléments obtenus par L'Équipe, l'OM ne devrait pas valider les départs d'Arek Milik et Cengiz Under, à moins d'une proposition importante, ces prochaines semaines. Les décideurs olympiens compteraient sur les deux. Le premier serait considéré comme une valeur sûre, tandis que le second constituerait un élément sur lequel ils comptent s'appuyer en Ligue des Champions.



L'OM parait avoir fixé des tarifs pour tout le monde. À ceci près que certains paraissent plus accessibles que d'autres pour les courtisans.