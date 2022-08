Sanchez sort du silence sur sa situation

Alexis Sanchez s'est exprimé sur son probable prochain départ de l'Inter Milan. Le Chilien a toutefois évité de trop en dire.





À la sortie d'un restaurant milanais, Alexis Sanchez a été assailli par les questions des journalistes qui l'attendaient. Le joueur est resté vague : "Le temps de quitter l'Inter est-il arrivé ? ‘Demandez-lui'", a-t-il d'abord lancé, en montrant son agent. Et de poursuivre : "Je suis tranquille. Je veux jouer. Et gagner ? Toujours, je veux toujours gagner. Hey mon ami, un lion est comme ça, j'attends toujours quelque chose de plus." L'attaquant a ensuite indiqué qu'il n'avait "pas encore décidé", qu'il était "heureux" et qu'il était encore trop tôt pour annoncer son départ de l'Inter Milan.



L'OM n'a a priori pas encore affaire gagnée le concernant.