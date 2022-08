La révélation de Tavares sur Tudor

En conférence de presse, Nuno Tavares a commenté la méthode d'Igor Tudor. Le joueur prêté par Arsenal à l'OM a donné une indication sur ce que lui demandait le technicien.





Lors de sa présentation aux journalistes, Nuno Tavares a été interrogé sur l'exigence de son nouvel entraineur, Igor Tudor. Cela ne fait apparemment pas peur au Portugais : "Le premier jour où je suis arrivé, l'entraineur m'a montré une image d'une ligne de terrain. Il m'a dit : il faut que tu ailles de cette ligne à l'autre et que tu reviennes en courant en tant que latéral, mais aussi en tant qu'ailier. Il m'a assuré que je pouvais le faire. Il sait très bien aussi que j'aurais besoin d'un peu plus de rythme, mais je pense être capable de le faire. C'est vrai que c'est différent de ce que je faisais à Arsenal où on jouait à quatre derrière. Mais moi j'aime jouer dans ce système avec trois défenseurs centraux et deux pistons qui sont plus des ailiers. Avec un peu de rythme, je serai capable de faire les allers-retours que demande Igor Tudor. Je suis content de jouer à ce poste-là et j'ai envie d'apprendre encore un peu plus", a-t-il confié face aux médias.



Tous les joueurs n'ont apparemment pas le même avis sur le travail que demande la façon de jouer du coach croate.