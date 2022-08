Longoria fait le point sur le mercato

Après la présentation officielle de Clauss, Suarez, Blanco et Tavares, Pablo Longoria a fait le point sur le mercato de l'OM.





Le président de l'OM est pour l'instant satisfait du mercato, mais s'attend encore à du mouvement : "Nous sommes contents du développement du mercato jusqu'à présent. Nous avons plus de joueurs que prévu puisque nous voudrions avoir un groupe de 22 joueurs en comptant les deux gardiens, c'est l'objectif final. Nous avons encore besoin de recruter pour accélérer le projet, mais nous devons également vendre. Quelques mouvements se rapprochent."



Longoria s'est ensuite exprimé sur les cas Veretout et Sanchez : "On parle de deux joueurs qui ont le niveau international. Jordan Veretout est performant, depuis cinq ans, dans un championnat très exigeant. Alexis Sanchez est un joueur de très haut niveau, qui a gagné dans tous les pays. Je pense qu'il est tout à fait capable de s'adapter à l'effectif actuel."



Enfin, l'Espagnol a expliqué que tous ces choix étaient effectués dans le but de faire de l'OM, l'un des meilleurs clubs européens : "On veut devenir un club avec un niveau d'exigence important, avec une culture importante, c'est comme ça que l'on construit un projet. C'est de cette manière que les clubs italiens, espagnols se sont construits. Notre objectif est d'avoir une performance sportive qui dure dans le temps. Terminer 2ème une fois ne me satisfait pas, il faut qu'on le fasse dans la durée avec un niveau d'exigence plus élevé d'année en année. C'est un risque, parce que tout changement est risqué, mais nous croyons que cela nous donnera un club plus stable et compétitif."