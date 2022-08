Réunion avec les joueurs et cas Bamba Dieng : Longoria s'exprime

Devant les médias, Pablo Longoria a remis les points sur les i concernant la réunion entre les joueurs et Tudor ainsi que sur le cas Bamba Dieng.





En homme fort de l'OM, Pablo Longoria a tapé du poing sur la table en conférence de presse, expliquant que le club était au-dessus de tout et qu'un certain niveau d'exigence était attendu. : "J'estime que les discussions privées doivent rester et se régler dans le vestiaire. Mais je veux quand même rappeler le message du club lors de la présentation d'Igor Tudor : on a parlé d'exigence, de travail et de discipline. Tout le monde doit prendre la même direction. Il y a le club, l'entraîneur et les joueurs. Hier, on a rappelé ces choses-là."



Il s'est ensuite exprimé sur la situation individuelle de Bamba Dieng : "C'est un joueur sous contrat avec le club. La performance des joueurs se juge à l'instant T, lors des entraînements, dans le travail quotidien. Dans le football, il n'y a pas de passé. On se concentre sur le prochain entraînement, le prochain match. Qu'est-ce que tu as fait hier ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? C'est un joueur très important. On le connait, on parle d'un vrai talent, un joueur avec beaucoup d'impact pour sa première saison et qui a une vraie valeur. Mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne."