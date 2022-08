Longoria : "Sûrs du chemin que nous avons pris"

Interrogé sur les difficultés que pouvait entraîner un changement de système et de joueurs, Pablo Longoria a justifié son choix.





À l'aube de la première journée de Ligue 1 face à Reims, l'équipe de l'OM n'a plus grand-chose à voir avec celle qui a terminé deuxième du dernier championnat, du moins en termes de système de jeu. Devant les médias, Pablo Longoria a expliqué que ces choix étaient indispensables pour l'avenir du club : "Naturellement, tout changement nécessite du temps. Un athlète ne peut pas passer du 100m au 1500m, il y a des étapes à franchir. Je crois que l'évolution naturelle du football tend vers un football plus physique, davantage basé sur les transitions, sur l'intensité physique. Si l'on prend toutes les données de toutes les équipes de très haut niveau, elles ont quelque chose en commun : le physique. Ces équipes-là finissent toujours par être très performantes dans les grands championnats. Le club voulait prendre cette direction."



Le président de l'OM demande donc du temps avant de juger du réel niveau de l'équipe d'Igor Tudor : "Je pense que lorsque l'on choisit une direction, il est nécessaire de s'adapter. C'est sûr que l'on ne va pas juger de l'OM d'Igor Tudor dès le mois de septembre, ce serait un peu naïf. N'oublions pas qu'il y a une très bonne base de construction avec des joueurs qui ont terminé deuxièmes. Nous avons un très bon effectif et toutes nos recrues sont adaptées à cette philosophie de jeu. Nous sommes sûrs du chemin que nous avons pris."