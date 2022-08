Tavares : "Venir d'Arsenal ne garantit pas une place de titulaire"

Nuno Tavares a indiqué qu'il avait rapidement décidé de rejoindre l'OM durant ce mercato. Le défenseur portugais apprécie le rôle de piston qu'il pourrait occuper sous les ordres de Tudor.





Alors que les médias affirmaient que l'OM n'était pas sa priorité, Nuno Tavares a voulu rapidement mettre les choses au clair : "Pour moi, la réponse a été rapide, je pense que c'est entre les deux clubs qu'il y a eus de petits problèmes. J'étais ok depuis le début. Le club joue la Ligue des Champions et a terminé deuxième l'an dernier, c'était une décision rapide."



Naturellement, le parallèle avec William Saliba est tout trouvé. Mais le défenseur portugais assure que le fait de débarquer d'Arsenal ne lui garantit pas une place de titulaire : "Évidemment, j'ai vu ce que William Saliba et Matteo Guendouzi ont fait à Marseille. J'ai vu quelques matchs et je vais essayer de faire au moins aussi bien pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Je sais très bien que ce n'est pas parce que j'arrive d'Arsenal que je vais tout de suite être titulaire."



Le natif de Lisbonne sait déjà ce qu'attend son entraîneur de lui : courir. "Dès que je suis arrivé, le coach m'a montré une image en me disant : tu devras aller de cette ligne à l'autre en courant, en tant que latéral, mais aussi qu'ailier. Il m'a dit que je pouvais le faire. C'est différent de ce qu'on faisait à Arsenal, mais j'aime beaucoup jouer à 3 avec deux pistons offensifs. "