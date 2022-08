Longoria : "Tavares, un des meilleurs pistons gauches en Europe"

En amont de la présentation de Nuno Tavares, Pablo Longoria a exprimé tout le bien qu'il pensait du latéral portugais.





"Depuis le début de l'été, il était la cible n°1 pour renforcer ce poste." a expliqué Pablo Longoria devant les médias. "Nous avons, dès le début du mercato, entamé des discussions avec Arsenal pour Nuno, avant qu'ils partent en tournée aux États-Unis. Mais des blessures, ainsi que des décisions internes n'ont pas permis à ce dossier de se conclure. Lorsqu'une deuxième opportunité s'est présentée, nous n'avons pas hésité."



Le président espagnol a ensuite détaillé les qualités du défenseur portugais : "On considère Nuno comme un des meilleurs pistons gauches en Europe. C'est un joueur très physique qui matche parfaitement avec tout ce que l'on recherchait pour l'équipe actuelle. Il est très agressif, rapide et il a de la verticalité. Il est très bon au marquage individuel et a une bonne gestion du ballon. Nous cherchions à développer un jeu encore plus offensif sur les côtés et Nuno Tavares arrive dans cette optique. On demande beaucoup plus aux latéraux. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous."