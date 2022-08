Suarez motivé par le Vélodrome et la concurrence

Devant les médias, Luis Suarez a expliqué que le Vélodrome, ainsi que la concurrence au sein de l'effectif, étaient sources de motivation.





Dimanche, Luis Suarez a effectué ses premiers pas au Stade Vélodrome face au Milan AC. Même si le Colombien arrive dans une autre dimension après avoir passé deux ans à Grenade, il ne ressent pas de pression particulière, mais de la motivation comme il l'expliquait en conférence de presse : "Un joueur de football doit être prêt à affronter tous les défis et l'Olympique de Marseille en est un grand. Pour moi, c'est un pas en avant dans ma carrière. Dès l'échauffement, j'ai pris beaucoup de plaisir devant 60 000 personnes. C'est quelque chose qui me motive encore plus d'avoir cette responsabilité. Je suis pleinement concentré pour atteindre les objectifs fixés par le club et donner du plaisir aux supporters."



La concurrence du secteur offensif ne lui fait pas peur non plus : "Dans le vestiaire, il y a de la concurrence à tous les postes, mais c'est une concurrence qui est très saine. Ça nous permet, à tous, de nous améliorer et de ne rien lâcher, que l'on soit titulaire ou pas, pour garder sa place ou convaincre le coach. Personnellement, ça ne me pose aucun problème, au contraire, cela m'oblige à travailler encore davantage."