Suarez : "Je peux jouer dans plusieurs systèmes"

Lors de sa présentation officielle, Luis Suarez est revenu sur ses dernières saisons, ainsi que sur sa capacité à occuper tout le front de l'attaque.





Auteur d'une très bonne saison 2019-2020 avec Saragosse (37 matchs, 19 buts), Luis Suarez a eu un petit peu plus de mal à confirmer lors de deux exercices qui ont suivi (7 puis 8 buts marqués), sous les couleurs de Grenade. L'attaquant est revenu sur son passage en Andalousie : "Dans le football, beaucoup de choses se passent. À Saragosse, j'étais très bien adapté à l'équipe, puis il y a eu ce changement de club qui a été un peu difficile à gérer, passant de la deuxième à la première division. Mais j'ai continué à travailler avec beaucoup d'humilité comme je l'ai fait durant toute ma carrière. Quand j'étais à mon meilleur niveau avec Grenade, une blessure est venue freiner ma progression, donc j'ai eu du mal à retrouver mes sensations. Personnellement, je suis satisfait de ma saison, d'un point de vue individuel, même si j'aurais pu marquer davantage."



Concernant son positionnement, le Colombien affirme pouvoir évoluer sur tout le front de l'attaque : "Cela dépendra évidemment de ce que va me demander le coach. Lorsque je joue tout seul devant, j'ai plus de responsabilités, donc je me dois d'être plus complet dans ces moments-là, d'être un point d'appui pour faire ressortir l'équipe. Mais je suis aussi à l'aise avec un autre attaquant ou en position d'ailier. J'ai le physique pour partir depuis le côté. Je pense pouvoir jouer dans plusieurs systèmes."