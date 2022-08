Longoria "Suarez est un attaquant très dynamique et très puissant"

En conférence de presse, Pablo Longoria a détaillé les qualités de Luis Suarez, un attaquant qui coche toutes les caractériques pour s'adapter au jeu d'Igor Tudor selon lui.





En marge de la présentation officielle de Luis Suarez, Pablo Longoria s'est exprimé sur le joueur colombien, qu'il suit depuis son arrivée à Marseille : "Avec Luis, nous avons une histoire en commun depuis que je suis arrivé à l'OM. À l'été 2020, nous avons beaucoup discuté, mais cela n'avait pas pu se faire à l'époque, car tout n'était pas réuni. La première fois que je l'ai vu, c'était lors d'un tournoi en Colombie, il avait 15 ans."



Le président de l'OM a ensuite détaillé ses qualités et les raisons pour lesquelles le club a décidé d'investir sur l'ancien joueur de Grenade : "C'est un attaquant très dynamique, très puissant et très à l'aise dans un jeu de transition rapide. Il est très à l'aise dans un jeu vertical. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui ont sa capacité à prendre les espaces comme il le fait. On considère que c'est une caractéristique très importante pour un attaquant moderne. On recherchait un attaquant de moins de 25 ans capable de prendre les espaces, adapté au style de jeu d'Igor Tudor. C'est un joueur d'avenir, important pour le développement du club."