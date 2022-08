Clauss : "On a tout mis à plat"

Lors de sa présentation officielle, Jonathan Clauss est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre l'OM et s'est ensuite exprimé sur Igor Tudor.





Devant les médias, Jonathan Clauss a affirmé s'être tout de suite senti à l'aise à son arrivée. Il a ensuite parlé de la méthode Tudor, ainsi que sur la préparation qu'il juge "normale" : "L'accueil a été extraordinaire, ça vous aide à prendre des décisions. Tudor ? C'est un style de jeu que je connais, j'évolue là-dedans depuis deux saisons. Mes relations sont saines. Je n'ai pas besoin d'attentions particulières, juste de consignes à appliquer. Il faut que j'avance dans mes performances personnelles. J'ai toujours rêvé de joueur la C1, je suis venu pour ça."



Même s'il n'était pas présent à la réunion d'hier, l'ancien lensois a voulu dédramatiser la situation : "Je n'étais pas à la réunion. On a discuté quelques minutes avec le coach et le président. Il y a des discussions, des incompréhensions, mais c'est normal. Aujourd'hui, on est tous clairs sur le discours du président et du coach. Il y a des choses qui titillent un peu, mais c'est la fatigue ou la nervosité. Cela fait partie du jeu, dans tous les clubs ça se passe comme ça. On a discuté entre hommes et réussi à tout mettre à plat."