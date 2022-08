OM-Reims : gros engouement, le Vélodrome fait le plein

Le Stade Orange Vélodrome sera à guichets fermés, dimanche, pour la réception de Reims. 65 000 spectateurs devraient être présents.





Selon les informations obtenues par La Provence, le Stade Orange Vélodrome affichera complet, dimanche. 65 000 places ont a priori trouvé preneurs (200 places restent à la vente). La preuve que les petites tensions des derniers jours n'ont pas freiné l'engouement. L'ambiance promet d'être bouillante et l'équipe en aura bien besoin, alors qu'elle se cherche une nouvelle identité.



À noter que Reims n'a plus perdu au Vélodrome depuis mai 2016. En 4 rencontres, il a depuis rapporté 3 matchs nuls et 1 victoire.