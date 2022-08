Mercato : De la Fuente se rapproche de Valladolid

Konrad de la Fuente pourrait bien rejoindre Valladolid, dans les prochains jours. Un accord serait proche en vue du prêt avec option d'achat de l'Américain.





D'après les renseignements obtenus par La Provence, l'OM est proche d'un accord avec Valladolid pour le prêt avec option d'achat de Konrad De La Fuente. Gêné par une blessure, la saison passée, le joueur n'a pris part qu'à 21 rencontres, toutes compétitions confondues. Et il n'a délivré que 3 passes décisives (pour aucun but). Ses performances n'ont a priori pas convaincu les dirigeants et son positionnement ne paraît pas coller avec les nouveaux préceptes de jeu de l'équipe olympienne. Comme Nemanja Radonjic et Luis Henrique, il s'apprête à partir.



Valladolid est détenu par un certain Ronaldo et a obtenu sa promotion pour la Liga la saison passée. Quelques détails resteraient à régler pour que l'opération aboutisse.