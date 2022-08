Un souci sérieux entre Payet et Tudor ?

Dimitri Payet ne semble pas donner autant qu'il le faisait l'an passé, sur les terrains. L'Équipe affirme que le capitaine de l'OM a "une piètre image" de son nouvel entraîneur, Igor Tudor.





Dans son édition du jour, L'Équipe évoque la petite crise d'avant-saison que s'est permise l'OM, avec la bienveillance de ses médias favoris. Mathieu Grégoire y décrit le rapport entre les joueurs et leur nouvel entraîneur, Igor Tudor. En particulier Mattéo Guendouzi, Cengiz Under, Gerson et Dimitri Payet. Le journaliste affirme par exemple que le Réunionnais "a une piètre image" du technicien croate. Info ? Intox ? Les mots paraissent forts...



Dimitri Payet a en tout cas paru moins s'impliquer, lors des rencontres amicales. Avec un regard parfois lointain. Désormais seul vrai capitaine, il aurait sollicité un entretien avec Pablo Longoria pour parler des méthodes du nouveau coach, mais l'Espagnol ne veut pas fragiliser le nouvel arrivant et l'aurait éconduit. Le quotidien va jusqu'à dire que le président envisage depuis un moment un avenir sans Dimitri Payet.



Dimitri Payet sort d'une saison exceptionnelle (14 buts, 13 passes décisives en 45 matchs). La brouille est-elle aussi sérieuse que le rapporte le journal ? Compte tenu des précédents, la question mérite assurément d'être posée. Si tel est le cas, à voir si le joueur parviendra à se faire aux méthodes de son nouvel entraîneur, à 35 ans, et à retrouver sa motivation ces prochains mois.