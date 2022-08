Longoria : "Les remous d'avant-saison ne m'intéressent pas"

Pablo Longoria s'est exprimé sur le début de la saison. Le président de l'OM, qui refuse de commenter les événements des derniers jours, espère avant tout que le jeu de l'équipe va se mette rapidement en place. Les résultats arriveront après.





Dans les colonnes de L'Équipe, Pablo Longoria a lâché quelques mots sur la reprise de la Ligue 1 : "La compétition arrive, et les remous d'avant-saison ne m'intéressent pas. Comme la saison dernière, nous espérons nous mêler à la bataille pour le podium, le message reste le même auprès de nos joueurs. En Ligue des champions, tout dépendra du tirage au sort. On ambitionne d'être compétitifs, sans se mettre trop la pression, on espère monter crescendo, match après match. L'objectif premier reste le Championnat, on est vraiment concentrés dessus. Concernant le Vélodrome et son formidable public, on fait du football pour nos supporters, on veut d'abord avoir une véritable identité de jeu dans l'équipe, c'est fondamental, et les résultats viendront ensuite", a-t-il déclaré au quotidien.



L'OM a encore connu beaucoup de changement, cet été. Pablo Longoria a visiblement estimé qu'ils étaient nécessaires et il faudra certainement plusieurs mois pour que l'équipe donne sa pleine mesure.