La réunion a bien eu lieu, ce qui s'y est dit

Les joueurs ont pu discuter avec Igor Tudor et son staff, mardi soir. L'ambiance a été à l'apaisement, alors que les premiers jugeaient les méthodes du second brutales. Pablo Longoria était présent.





L'Équipe relate la réunion qui s'est déroulée mardi soir, à la Commanderie. Les joueurs ont pu communiquer leurs griefs à Igor Tudor et à son staff, concernant ses méthodes de travail. Certains d'entre eux les jugeaient brutales. La Provence précise que Pablo Longoria était présent, le président considérant que sa participation était nécessaire pour poser l'ambiance et éviter qu'elle se dégrade. Le patron du sportif phocéen a ainsi tenu un discours face à ses joueurs.



Plusieurs thèmes auraient donc été abordés, et en particulier la communication estimée défaillante et le cadre jugé trop rigide. À l'issue de la réunion, les joueurs ont participé à une séance vidéo, puis effectué leur session d'entraînement. La plupart étaient souriants, selon La Provence, mais Igor Tudor est parti rapidement à son terme, sans s'arrêter devant les supporters présents au portail comme il en avait l'habitude.



Le premier match officiel de la saison est programmé dimanche. Sur ce qui a été entrevu face à Milan, il y a du travail.