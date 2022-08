Mercato : un intérêt de l'OM pour Lucumi ?

L'OM penserait à Jhon Lucumi pour renforcer son arrière-garde. L'international colombien est sous contrat avec le KRC Genk.





Selon les informations obtenues par Foot Mercato, l'OM en pince pour Jhon Lucumi, qui évolue au KRC Genk. Les dirigeants phocéens pourraient transmettre une proposition pour s'attacher ses services, dans les prochains jours. Natif de Cali, l'international colombien (5 sélections) ne possède plus qu'un an de contrat avec son club. Il avait été recruté pour 2,5 millions d'euros, en 2018, et dispose d'un bon de sortie.



La saison passée, Jhon Lucumi a pris part à 37 rencontres, toutes compétitions confondues. L'OGC Nice et l'Ajax Amsterdam auraient également pensé à lui, cet été.