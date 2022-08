Sabatini met en garde Sanchez : "Le Vélodrome, ce n'est pas une blague"

Au micro de Sky Sport Italia, Walter Sabatini a prévenu Alexis Sanchez qu'il devrait répondre aux attentes du Vélodrome.





Sauf retournement de situation, Alexis Sanchez devrait bien prendre la direction de l'OM dans les prochains jours, après avoir résilié sa dernière année de contrat avec l'Inter Milan contre un chèque de 5 millions d'euros. Un contrat de 3 millions d'euros par an, jusqu'en 2024, l'attend sur la Canebière.



À 33 ans, l'ancien Gunner n'est plus à son meilleur niveau, mais il semble encore en avoir sous la pédale, comme il l'a montré, certes par intermittence, la saison dernière. Pour cela, il ne devra pas venir en "pré-retraite" comme l'expliquait Walter Sabatini, ancien directeur sportif de l'Inter et de la Roma, au micro de Sky Sport Italia : "Marseille est un club prestigieux, il faut qu'ils y trouvent les bonnes motivations, car ce n'est pas une blague de jouer au Vélodrome."



L'an dernier, le Chilien a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 39 apparitions, dont seulement 9 en tant que titulaire. Au vu de la situation actuelle à Marseille, Alexis Sanchez devra sans doute rapidement montrer son envie de défendre les couleurs olympiennes, sous peine que les travées du Vélodrome grondent encore un peu plus.