Mercato : un consultant réclame une doublure à Payet

Dimitri Payet, 35 ans, semble être le seul numéro 10 dans l'effectif olympien, ce qui inquiète Rodolphe Tapie.





Le consultant a affirmé sur BFM Marseille Provence que Pablo Longoria devrait se pencher sur la question avant la fin du mercato : "On va faire une saison à 40 matchs selon le parcours européen. Il y aura donc du turn-over. (Dimitri) Payet ne pourra pas tout enchaîner. C'est primordial d'avoir un joueur pour le remplacer, voire prendre la place du titulaire."



Le Marocain Amine Harit, toujours à Schalke 04 actuellement, pourrait être le remplaçant de Dimitri Payet, comme l'an dernier, même si le Marocain a un profil bien différent de celui du numéro 10 et capitaine de l'OM (Amine Harit est plus dribbleur que passeur). Un temps évoqué pour un retour à Marseille après son prêt d'une saison, le milieu offensif marocain de 25 ans apparaît de moins en moins dans les rumeurs de transfert ces derniers temps, signe que le club phocéen semble être passé à autre chose. Le recrutement du Colombien Luis Suarez, qui a un profil de deuxième attaquant, pourrait avoir comblé ce manque dans l'effectif.