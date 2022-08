Mercato : un nouvel indésirable dans l'effectif ?

Pol Lirola pourrait ne pas faire la saison à Marseille. En effet, le club phocéen chercherait à le faire partir cet été.





D'après La Provence, l'Espagnol de 24 ans partira de l'OM si une offre convenable se présente sur le bureau de Pablo Longoria cet été. Alors que l'OM a recruté l'international français Jonathan Clauss, Pol Lirola va devoir se contenter d'un rôle de doublure. Pourtant, l'Espagnol ne s'en inquiète pas, selon son entourage : "Il travaille dur et est persuadé d'avoir des opportunités cette saison. Il reste à l'OM."



Recruté l'été dernier pour la somme de 6,5 millions d'euros à la Fiorentina, Pol Lirola a vécu une saison difficile (50 matchs, 1 but, 2 passes décisives), et a perdu sa place de titulaire au profit de Valentin Rongier, repositionné en arrière droit avec succès. Le latéral de 24 ans a un contrat jusqu'en 2026 avec Marseille.