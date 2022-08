Mercato : Veretout privilégierait l'Italie

Le Romain Jordan Veretout, suivi par l'OM mais aussi par Lyon, aurait une préférence quant à son avenir.





D'après les informations relayées par Foot Mercato, Jordan Veretout ferait de l'AC Milan sa priorité cet été, au détriment de l'OM. Le champion en titre d'Italie aurait pris contact avec le milieu de terrain passé par la Fiorentina (2017-2020) et Aston Villa (2015-2017) et aurait fait mouche. L'OM, qui cherche à se renforcer au milieu du terrain, devra peut-être se tourner vers une autre piste, alors que Tiémoué Bakayoko (Chelsea) et Tanguy Ndombélé (Tottenham) ont été cités ces derniers jours.



Une offre supérieure à 8 millions d'euros devrait suffire pour faire céder l'AS Roma dans le dossier Jordan Veretout.