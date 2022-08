Mercato : un club de Serie A prêt à recruter Caleta-Car ?

Le Croate Duje Caleta-Car pourrait prendre la direction de l'Italie lors de ce mercato estival, alors que l'OM pousse pour que le défenseur quitte le club, à un an de la fin de son contrat.





D'après le Corriere della Serra, le Torino serait intéressé par la perspective de recruter Duje Caleta-Car. Le défenseur de 25 ans serait dans une short list avec Perr Schuurs de l'Ajax Amsterdam, Oumar Solet du RB Leipzig et Jason Denayer, libre de tout contrat après un passage à Lyon.



Les bonnes relations entre Pablo Longoria et Javier Ribalta, les dirigeants de l'OM, et le Torino pourraient faciliter le départ de Duje Caleta-Car en Italie, alors que le Serbe Nemanja Radonjic a déjà rejoint le 10e de Serie A en prêt, cet été. Le Torino envisagerait d'offrir 10 millions à l'Ajax Amsterdam pour Perr Schuurs. Duje Caleta-Car est estimé par le site spécialisé Transfermarkt à 16 millions d'euros.



Reste à savoir si le club italien désirera mettre une telle somme sur la table pour le Croate.