Mercato : Sanchez d'accord avec l'Inter pour une résiliation

Le Chilien Alexis Sanchez se rapproche à grand pas de l'OM.





L'attaquant de 33 ans aurait trouvé un accord avec l'Inter pour résilier à l'amiable son contrat. Selon les informations relayées par le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l'Inter versera un chèque de 5 millions d'euros à Alexis Sanchez pour que ce dernier quitte le club italien dès cet été, un an avant la fin officielle de son bail (juin 2023). Une somme rondelette, qui est pourtant inférieure au montant du salaire de la dernière année de contrat de l'ex-ailier du Barça, de Manchester United et d'Arsenal (7 millions d'euros). À l'OM, l'attaquant devrait toucher 3 millions d'euros par an sur deux saisons.



La résiliation devrait être officialisée ce mardi. Si c'est le cas, l'arrivée d'Alexis Sanchez à Marseille n'est plus qu'une question d'heures.