Courbis critique Sampaoli en défendant Tudor

Sur RMC, Roland Courbis, qui a toujours critiqué l'Argentin Jorge Sampaoli l'an dernier, s'en est à nouveau pris à lui au moment de prendre la défense du Croate Igor Tudor.





"Ma façon de voir les choses, c'est que s'il n'y avait pas de problèmes après un changement d'entraîneur, c'est là que je serais inquiet. (...) (Igor) Tudor, cela n'a jamais été un messie ou un magicien. (...) Il a comme problème que trois ou quatre joueurs importants regrettent un entraîneur qui est parti. Moi, je cible plutôt Jorge Sampaoli qui s'en va... je ne vais pas dire comme un voleur, mais il est parti. Pourquoi s'en est-il allé ? Je n'en sais rien" révèle Roland Courbis. Le départ de l'Argentin serait dû à une mésentente sur le mercato avec la direction de l'OM.



Lancé sur Jorge Sampaoli, Roland Courbis poursuit : "On ne peut pas condamner Igor Tudor qui prend une suite qui est très compliquée. Pour ce qui est de Jorge Sampaoli, ce n'est pas qu'en vieillissant, je deviens plus méfiant, mais peut-être que oui. (...) Parce que si je vois Jorge Sampaoli signer dans quinze jours ou trois semaines dans un autre club... Un club qui s'est intéressé à lui parce qu'il était libre de tout contrat avec l'Olympique de Marseille... Je vois les choses avec un esprit un peu plus tordu, je pense qu'il sera peut-être parti pour aller dans un autre club. Et j'appelle cela une trahison." Une définition étonnante du terme trahison, puisque l'Argentin est effectivement libre de tout contrat et qu'il n'a aucune dette envers l'OM, qu'il a quitté bien avant le début de la saison.



"En parlant de (Igor) Tudor, chaque fois on va le comparer avec (Jorge) Sampaoli alors que pour moi la comparaison est interdite. Je sais déjà qui je vais défendre. Ce Tudor, je vais le défendre" a-t-il lancé, en concluant sur la suite du mois d'août : "On va voir la fin du mercato, quand il y aura une équipe qui ressemblera à ce que veut Tudor et non pas une équipe avec quatre joueurs qui regrettent leur relation. (...) Attendons encore un petit peu. Je suis même étonné qu'il ait un problème avec seulement quatre joueurs de l'OM."