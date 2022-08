Tavares venu à l'OM pour la Ligue des Champions

Le Portugais Nuno Tavares, arrivé récemment à l'OM, a confié ses premières impressions au site officiel du vice-champion de France.





Prêté un an par Arsenal à l'OM, sans option d'achat, l'ancien latéral gauche du Benfica Lisbonne s'est dit ravi d'évoluer dans la cité phocéenne cette saison : "Je me sens très bien et très heureux d'être ici, dans ce grand club. Et je suis excité de commencer. Je pense que le projet sera bien pour moi, leur façon de jouer. La Ligue des Champions m'a beaucoup attiré et les supporters aussi, c'était très important pour moi d'être ici."



Selon Nuno Tavares, l'OM a pris contact avec son entourage depuis un certain temps, ce qui a pu jouer en faveur du club dans son arrivée cet été : "Il y a quelques mois, j'ai reçu beaucoup de messages de supporters sur Instagram et mon agent m'a dit que l'OM avait de l'intérêt pour moi. Donc aujourd'hui, je suis très enthousiaste de faire partie du groupe et j'ai vraiment hâte de commencer le plus tôt possible. Je suis venu ici pour jouer plus régulièrement, pour avoir plus d'expérience, pour jouer à ma manière et aider l'OM du mieux possible. C'est le plus important, apporter de l'énergie et être heureux avec les supporters."



Contre l'AC Milan (0-2), dimanche soir, Nuno Tavares a joué ses 45 premières minutes avec l'OM et a fait bonne impression dans le couloir gauche.