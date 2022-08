La méthode Tudor remise en question

Dans son édition du jour, L'Équipe révèle pourquoi les joueurs ont du mal avec la méthode du nouvel entraîneur du club, Igor Tudor.





Une réunion devrait avoir lieu aujourd'hui entre les cadres, dont Dimitri Payet, et l'ancien coach de l'Hellas Vérone. D'après le quotidien sportif, les Phocéens ne reprochent pas Igor Tudor sa "préparation militaire" durant la pré-saison, puisque sous Jorge Sampaoli, les joueurs ont connu peu ou prou la même chose. Par contre, Igor Tudor est glacial avec ses hommes, et son approche tactique du football - pressing intense et jeu direct notamment -, qui n'a pas grand-chose à voir avec celle de l'Argentin Jorge Sampaoli, dénote trop avec ce que faisaient les joueurs l'an dernier. Les cadres du vestiaire n'apprécieraient pas la voie tactique que prend l'équipe, à l'inverse de celle de l'an dernier, où ils ont terminé 2e de L1.



Des tensions seraient survenues dès l'arrivée du Croate dans le vestiaire olympien. En effet, Igor Tudor aurait notamment dit aux joueurs, en substance : "Vous ne courez pas assez, vous ne travaillez pas assez et vous ne jouez pas comme il faut". Malgré tout, la direction semble du côté du coach. L'Équipe révèle que les quelques éléments récalcitrants envers les méthodes du Croate pourraient être vendus avant la fin du mercato.



L'ambiance tendue pourrait donc perdurer, alors que le premier match de championnat se profile, dimanche soir, à Reims.