L'agent de Dieng s'épanche sur sa situation

Bamba Dieng ne souhaite pas quitter l'OM, ce mercato. Son agent a choisi de le rappeler publiquement, en plaçant Igor Tudor face à ses responsabilités.





Interrogé par La Provence, qui n'est apparemment pas décidé à faciliter les affaires du club, Seydou Bocar Seck a commenté la situation de Bamba Dieng. Le conseiller s'est longuement épanché sur des choses qui auraient pu rester en interne : "Je ne dirai pas que la situation est compliquée, mais elle est étrange. Pendant l'intersaison, j'ai reçu un appel classique du club pour me demander ce que Bamba comptait faire. Nous leur avons répondu que son projet s'inscrivait sur la durée à l'OM, qu'il souhaitait rester et n'envisageait pas de partir maintenant. Nous leur avons dit qu'il était concentré sur la saison 2022-23, la Ligue des champions et la coupe du monde à venir avec le Sénégal. Ils ont dit OK, et nous sommes passés à autre chose. Bamba a continué à se préparer. (...) Sa mise à l'écart ? Je ne parlerai pas de mise à l'écart, le coach prend les décisions qu'il faut pour l'équipe à l'instant T. Le joueur, quant à lui, s'adapte. Après, il est clair que pour Bamba, sa seule place, c'est sur le terrain."





"De son côté, sa décision est prise. Il veut rester"

Le représentant a insisté : "Sa position est celle de l'écoute, il attend de la communication de la part du club. Si le joueur n'est pas suffisamment bon, comme son nouveau statut dans la hiérarchie l'indique selon le coach, on attend qu'ils appellent et disent clairement : "écoutez, on juge que c'est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose." À partir de ce moment-là, on saurait ce qu'on a à faire. L'autre alternative pourrait être une méforme. Mais c'est une hypothèse à écarter... Il a montré suffisamment de choses pour qu'on ne pense pas cela. La préparation estivale est finie. Le bilan de l'OM, c'est cinq buts marqués. Il en a mis trois. Avec un temps de jeu réduit, il finit quand même meilleur buteur. Il est frustré mais il est aussi positivement touché des messages de soutien qu'il reçoit. Pas mal de personnes ne comprennent pas le traitement qui lui est réservé. Cela le conforte sur son choix et sur la voie qu'il a décidé de prendre qui est de rester au club, améliorer constamment ses performances, et rendre fier et heureux le peuple marseillais. On sait que les supporters sont assez exigeants. Il a compris que les gens pouvaient être durs, même si sa première saison a été plutôt satisfaisante, parce qu'ils croient en lui. Il a envie de le leur rendre. Si le problème est purement sportif, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le minimum, surtout pour un joueur jeune en progression, c'est aller vers lui et de lui dire : "Il y a telle et telle chose qui te manquent. Travaille dessus"", a-t-il poursuivi. L'agent a enfin exclu toute idée de départ, cet été : "De son côté, sa décision est prise. Il veut rester. L'OM, c'est son club. Il a l'intention de rendre aux supporters toute l'énergie positive qu'il reçoit par de bonnes performances sur le terrain."



Est-ce le rôle des agents que de commenter les choix des entraineurs dans les journaux ? Il parait peu vraisemblable que ce type d'intervention améliore la situation de l'attaquant et de... l'OM.