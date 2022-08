Des joueurs ont demandé à parler à Longoria ?

Dimitri Payet et plusieurs autres joueurs auraient sollicité un rendez-vous avec Pablo Longoria, au sujet de l'ambiance actuelle. Ils estimeraient notamment qu'Igor Tudor est trop autoritaire et manque de pédagogie.





Selon Alexandre Jacquin, plusieurs joueurs de l'OM, dont Dimitri Payet, ont demandé à voir Pablo Longoria concernant l'ambiance actuelle. Le journaliste de La Provence affirme que les relations avec l'entraîneur sont tendues, car le technicien serait trop autoritaire (ou exigeant ?) lors des séances d'entraînement. Selon lui, Gerson, Cengiz Under, Jordan Amavi et certains jeunes auraient déjà fait les frais des coups de gueule de l'ancien défenseur. Les joueurs en question jugeraient que le technicien doit faire preuve de davantage de pédagogie. Ils n'auraient enfin pas compris ce que le coach souhaitait mettre en place, en ce qui concerne la tactique...



Dans son article, Alexandre Jacquin soutient aussi que Mauro Camoranesi est parti en raison de la méthode très dure d'Igor Tudor. Ce n'est pas du tout la version officielle : l'adjoint Hari Vukas étant parvenu à se libérer de son contrat, Camoranesi lui aurait cédé la place qu'il était censé occuper jusqu'à ce qu'il soit liber. L'information de La Provence est d'autant plus étonnante que l'ancien international italien a fait une grande partie de sa carrière en Serie A, en particulier à la Juventus, avec des préparations de ce type-là. Le quotidien parait en outre souvent intransigeant vis-à-vis des entraîneurs olympien. L'an passé, Jorge Sampaoli en a fait les frais. Avant lui, André Villas-Boas...



Ces joueurs tentent-ils d'enrayer des méthodes qui nécessitent de les sortir de leur confort, ou Igor Tudor se montre-t-il vraiment tyrannique ? La question se pose. En tant que patron, Pablo Longoria, va devoir trancher et communiquer. Cet été, le président souhaite mettre en place une ambiance de travail à l'italienne et il n'est pas évident qu'il prendra partie pour les joueurs...