Mercato : accord trouvé avec Sanchez ?

L'OM se serait entendu avec Alexis Sanchez. Le Chilien aurait réduit sa rémunération pour rejoindre Marseille.





D'après les informations relayées par la Gazzetta dello Sport, l'OM a trouvé un accord avec Alexis Sanchez, en vue d'une prochaine arrivée. Sport Mediaset confirme l'information, précisant que le joueur va parapher un bail portant sur deux saisons et assorti d'un salaire de 3 millions d'euros par an. Le média indique également que le club phocéen va devoir céder l'un de ses deux attaquants (sans trop savoir de qui il parle). Des discussions sont toujours en cours pour la résiliation de son contrat et l'indemnité que l'Inter Milan va devoir lui verser.



Alexis Sanchez parait doucement se rapprocher de la ville phocéenne...