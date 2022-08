Mercato : Veretout finalement retenu par la Roma ?

Jordan Veretout pourrait rester à l'AS Rome, cette saison. Jose Mourinho rechignerait à le laisser partir.





Selon les informations d'Il Messaggero, Jose Mourinho n'est pas disposé à laisser filer Jordan Veretout, cet été, compte tenu des propositions reçues. Le quotidien croit savoir que l'offre la plus importante ne dépasse pas les 8 millions d'euros (le journal annonçait lui-même une offre à 10 millions d'euros, il y a quelques jours...). Info, intox ? Où en est l'OM sur ce sujet ? Boubacar Kamara n'a pour l'instant pas été remplacé et sur ce qu'on a vu hier, c'est un problème.



Jordan Veretout était initialement poussé vers la sortie en raison d'une brouille avec ses dirigeants. On peut suspecter certains médias italiens de faire des coups de bluff juste quand il faut pour aider leurs clubs...