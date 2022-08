Le gros coup de gueule d'Acherchour

Sur RMC Sport, Walid Acherchour a donné son sentiment sur la défaite concédée par l'OM contre Milan (0-2). Le journaliste n'est pas optimiste.





Sur les ondes de la radio, Walid Acherchour a confié son pessimisme, suite à l'été passé par l'OM. Le journaliste ne s'attendait pas à une telle intersaison : "Il y a eu des intersaisons bien plus problématiques que ça à l'OM, mais là, après une qualification pour la Ligue des Champions... Si on m'avait expliqué, après le match contre Strasbourg, victoire 4-0 avec la Ligue des Champions au bout, que l'OM allait subir cette intersaison-là, je n'y aurais pas cru une seconde. Quand tu perds Sampaoli, ton coach, que derrière tu récupères un coach qui est totalement différent, en termes de principes de jeu. Que tu perds Saliba, Kamara, Mandanda, Harit... Tu rajoutes à ça la préparation compliquée, qui se conclut avec un match devant 65 000 spectateurs, lors duquel la première mi-temps est grotesque. On n'y comprend rien du tout, tu te fais balader par une équipe de l'AC Milan qui vient de reprendre depuis trois semaines. Les recrues qui arrivent posent question sur leur légitimité et leur niveau. Je n'ai pas besoin de les citer, il y a beaucoup de doutes entre les paris, les joueurs à la relance. Et puis le cas Bamba Dieng qui est assez lunaire alors que c'est lui qui a marqué le plus grand nombre de buts de la prépa en jouant 40 minutes. Tu prends les soucis avec Amavi et Gerson à l'entraînement. Peut-être que tout ça va se remettre à l'endroit très rapidement, mais ça ne pousse pas à l'optimisme", a-t-il lancé.



Pablo Longoria n'a pas jugé bon de prendre la parole, dimanche soir. Igor Tudor aurait pourtant bien besoin de son soutien et les supporters d'être (un peu) rassurés.