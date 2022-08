Théo Hernandez : "Marseille a une bonne équipe"

Théo Hernandez a réagi au succès obtenu par le Milan AC face à l'OM (2-0). Le Marseillais considère que son équipe est prête pour la reprise de la Serie A.





Théo Hernandez a apprécié la performance milanaise, dimanche, face à l'OM : "Nous avons fait un très bon match. Nous nous préparons à bien commencer la saison et nous avons vu aujourd'hui que nous sommes prêts pour la semaine prochaine et pour le 13 août. Maintenant il faut continuer comme ça. Personnellement, cette intersaison, je me suis mieux préparé que la dernière", a-t-il déclaré à Milan TV. Et d'ajouter : "Le Vélodrome est un stade vraiment magnifique, avec un public très chaleureux. Marseille a une bonne équipe, c'était un match équilibré."



L'OM n'a plus qu'une semaine pour se préparer pour la reprise de la Ligue 1.