Clauss : "On ne lâchera rien"

Jonathan Clauss a commenté le revers concédé par l'OM face au Milan AC (0-2). Le défenseur garde confiance.





"On a eu un très bel accueil, les supporters ont répondu présents. Nous, on a mal entamé notre match. On a eu du mal à mettre notre jeu en place, à sortir les ballons correctement. On se mettait trop vite sous pression et derrière, on le paye. Après, on a quand même bien réagi en seconde période en se créant des occasions. Maintenant, on a un manque d'efficacité, moi le premier", a déclaré l'ancien Lensois au micro de RMC Story. Et d'ajouter : "C'est la fin de la prépa, il faut continuer à bosser. On n'a pas su prendre le résultat qu'on voulait, mais on ne lâchera rien."



Reims constitue le premier adversaire en Ligue 1. La rencontre est programmée le 7 août (20h45).