Tudor : "L'AC Milan était plus fort, tout simplement"

Après la défaite concédée par l'OM face au Milan AC, Igor Tudor a estimé que l'adversaire était d'un niveau trop relevé. Le technicien a rappelé que les Rossoneri étaient champions d'Italie.





En conférence de presse, Igor Tudor a commenté la défaite concédée par l'OM face aux Milanais : "On a connu des difficultés évidentes. Aujourd'hui, on a affronté une équipe de haut niveau qui a fini devant l'Inter Milan et la Juventus Turin la saison passée. Il y avait un écart entre les deux équipes, on n'a pas réussi à le combler, surtout en première période. On a été un peu mieux après la pause. Mais on n'était pas prêt à affronter ce genre d'équipe... L'AC Milan était plus fort, tout simplement. Ce n'est pas un problème de préparation, c'est un problème de niveau, il faut être réaliste, il y a un écart entre les deux équipes", a-t-il déclaré face aux journalistes.





"Gerson est un joueur qui est très fort"

Le Croate a par ailleurs démenti les tensions avec Gerson : "Non rien, j'ai de très bons rapports avec Gerson. Ce soir, il m'a beaucoup plu, il a joué avec humilité. C'est un joueur qui est très fort. Je suis très content de ce qu'il a prouvé."



L'OM n'a pas fait une préparation convaincante. Espérons du mieux en Ligue 1, ces prochaines semaines.