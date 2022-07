Mercato : Arteta justifie le prêt de Tavares

Mikel Arteta a commenté le prêt de Nuno Tavares à l'OM. Le coach d'Arsenal y a vu la meilleure solution pour faire progresser son joueur.





Critiqué en Angleterre pour sa gestion des dossiers Mattéo Guendouzi et William Saliba, la saison passée, Mikel Arteta n'en a pas moins autorisé le départ de Nuno Tavares à l'OM. Le coach espagnol espère que le joueur parviendra à faire une belle saison, à Marseille : "Maintenant, c'est annoncé, c'est officiel. Pour le développement de Nuno Tavares, je pense que ça va être très important. Nous avons recruté Oleks (Zinchenko), à ce poste et nous avons aussi Kieran (Tierney) : ce sont deux joueurs vraiment bons et forts à ce poste. Et nous pensons que la meilleure solution pour Nuno était de partir", a-t-il déclaré en conférence de presse.



Comme William Saliba, Nuno Tavares a été prêté sans option d'achat. L'OM devra donc renégocier s'il souhaite le conserver, l'été prochain.