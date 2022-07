OM-Milan : c'est sur quelle chaine et à quelle heure ?

L'OM joue son dernier match amical de l'intersaison, ce soir, face au Milan AC. Le coup d'envoi est prévu à 18h00.





Le club phocéen affrontera son ancien meilleur ennemi européen, ce soir, au stade Orange Vélodrome. L'occasion pour Igor Tudor de tester son équipe face à un adversaire de haut niveau, qui est déjà assez avancé dans sa préparation. Au contraire des Phocéens, les Milanais ont jusque-là rencontré des opposants à leur portée (en rapport à leur forme du moment) et obtenu des résultats positifs. Les Olympiens pourront eux compter sur le soutien d'environ 60 000 spectateurs. Avec ce que ça implique aussi comme pression.



Pour rappel, la dernière confrontation entre le Milan AC et l'OM a eu lieu en 2009, en Ligue des Champions (1-1 à Milan, 1-2 au Vélodrome). Auparavant, les deux formations s'étaient croisées à trois reprises. Deux fois lors des quarts de finale de C1 de 1991 : 1-0 (puis tapis vert 3-0) à Marseille, 1-1 à Milan. Et une fois à Munich, lors de la finale du 26 mai 1993.





OM-Milan AC, c'est sur quelle chaine et à quelle heure ?

La rencontre OM-Milan AC sera diffusée sur RMC Sport 1, RMC Story, BFM Marseille-Provence et, sur internet, BFM Marseille et la chaîne Twitch de l'OM (moyennant un abonnement). Le coup d'envoi est programmé à 18h00.