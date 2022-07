Mercato : Dieng vers le Benfica ?

Bamba Dieng pourrait rejoindre Benfica. Les Portugais solliciteraient un prêt de l'OM, avec option d'achat obligatoire.





Selon les renseignements délivrés par Foot Mercato, Benfica envisage de faire une offre pour Bamba Dieng. La formation lisboète souhaiterait obtenir un prêt avec option d'achat obligatoire de 12 millions d'euros (automatique après un certain nombre de matchs joués). Le média précise que l'OM attend au moins 15 millions pour laisser filer l'international sénégalais. On peut supposer que les discussions ne mettraient pas trop longtemps à aboutir.



Pour le remplacer, l'OM parait miser sur Alexis Sanchez. Les négociations entre le joueur et l'Inter Milan progresseraient, en Italie, pour la résiliation de son contrat.