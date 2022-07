Mercato : l'OM à nouveau dans le coup pour Glen Kamara ?

L'OM aurait repris des renseignements sur Glen Kamara, le milieu de terrain des Glasgow Rangers. La concurrence est importante sur son dossier.





Selon les renseignements recueillis par 90min, l'OM a avancé ses pions dans le dossier de Glen Kamara. L'international finlandais (46 sélections) serait aussi sollicité par la Salernitana, Galatasaray, le RB Leipzig, l'Eintracht Francfort, Nottingham Forrest, Bournemouth et Brighton. Les Phocéens s'étaient déjà intéressé à lui en 2020.



Âgé de 26 ans, Glen Kamara possède un contrat qui court jusqu'en 2025. Il évolue sous la tunique du club écossais depuis 2019 et totalise 131 matchs de Premiership, pour 5 buts et 9 passes décisives.