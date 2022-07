Mercato : l'OM de retour sur la piste Seko Fofana ?

L'OM penserait à nouveau à Seko Fofana pour renforcer son milieu de terrain. Le Lensois plairait en interne, mais sa venue parait peu plausible.





Selon les renseignements recueillis par La Provence, les dirigeants marseillais n'ont jamais exclu le recrutement de Seko Fofana, ce mercato. Et le quotidien croit savoir que le dossier du joueur nordiste est redevenu d'actualité, ces derniers jours. Igor Tudor apprécierait son profil et le jugerait compatible au système qu'il souhaite mettre en place. Le journal rappelle en outre que les relations entre Lens et l'OM sont bonnes, ce qui pourrait faciliter les négociations. Seul souci, qui n'est pas évoqué, les rapports entre le technicien marseillais et Seko Fofana sont glaciaux depuis leur collaboration à l'Udinese. Sa venue semble dès lors peu envisageable.



De plus, les Phocéens ne paraissent pas en mesure d'aligner 30 ou 35 millions d'euros nécessaires pour son recrutement. Pour rappel, le natif de Paris dispose d'un contrat avec le RCL qui court jusqu'en juin 2024.