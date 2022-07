Peres : "Je suis vraiment fier d'avoir joué pour l'OM"

Luan Peres a délivré un message d'adieux, avant de s'envoler pour la Turquie. Le Brésilien s'est attaché à l'OM : il a confié son émotion.





Luan Peres a signé avec Fenerbahçe, vendredi. Le défenseur a fait ses adieux aux Phocéens sur les médias de l'OM : "Je suis vraiment fier d'avoir joué pour cette équipe. J'ai véritablement apprécié de jouer ici et la saison a été très bonne. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions et nous avons joué de bons matchs et avons fini 2es de Ligue 1. Je suis vraiment fier de ça et d'avoir joué pour ce club. Désormais je prends un autre chemin, j'en suis content et j'espère que je serai heureux là-bas."





"L'OM fait désormais partie de ma vie"

Le joueur a confié ce qui restera comme ses souvenirs les plus forts : "Je me rappelle bien sûr du match contre le PSG. L'ambiance au stade était très bonne, mais aussi le dernier match contre Strasbourg au stade Orange Vélodrome. Les dernières minutes étaient incroyables, c'était fou. Je ne pouvais pas imaginer un tel scénario, avec le but de Lens. C'était vraiment incroyable. Je me souviendrai de ce moment toute ma vie, c'est certain." Le Brésilien a adressé un message aux supporters : "Hey les supporters, merci pour tout. J'ai vraiment aimé ce club. Il fait désormais partie de ma vie et je suivrai les saisons de l'OM et je regarderai tous les matchs. J'espère qu'ils feront une bonne saison enL1 et en Ligue des Champions. A bientôt, allez l'OM !"



Igor Tudor ne comptait a priori pas sur lui. Luan Peres découvrira le championnat turc, ces prochains mois. Bonne chance pour la suite !