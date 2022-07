Mercato : Dieng lâché contre 20 millions d'euros ?

Pablo Longoria pourrait lâcher Bamba Dieng contre un chèque de 20 millions d'euros, selon les informations de l'Équipe.





Le cas Bamba Dieng fait couler beaucoup d'encre dans la cité phocéenne ces derniers jours. Igor Tudor l'a mis au placard lors des deux derniers matchs amicaux sans raison apparente, justifiant son choix par le fait qu'il considérait l'attaquant sénégalais comme "le cinquième choix en attaque", derrière Cédric Bakambu notamment.



Naturellement, l'idée d'un départ fait surface, d'autant plus que l'OM souhaite attirer Alexis Sanchez et devra sans doute sacrifier un attaquant pour lui faire de la place. Le vainqueur de la CAN, lui, a fait part, à plusieurs reprises, de son désir de rester, mais il pourrait quand même être poussé vers la sortie. Une décision sans doute motivée par la volonté de Frank McCourt de faire rentrer des liquidités pour équilibrer les comptes. D'après les informations de l'Équipe, Pablo Longoria serait donc prêt à céder l'ancien de Diambars si un chèque de 20 millions d'euros arrive sur son bureau. Plusieurs écuries allemandes, ainsi que West Ham et Newcastle avaient déjà pris des renseignements sur le n°12 de l'OM en début de mercato.



L'an dernier, Dieng a disputé 22 matchs de Ligue 1 avec l'OM et a inscrit 7 buts. À 22 ans, il a encore une belle marge de progression.