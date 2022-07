Longoria veut instaurer "une culture italienne"

Pablo Longoria aurait misé sur Igor Tudor pour apporter plus de rigueur de travail, à l'OM. Le président voudrait inculquer une culture italienne à la Commanderie.





Depuis son arrivée en 2020, Pablo Longoria a eu le temps de se faire une idée des défauts du football français, qui n'est notamment pas réputé pour son inclination pour le travail. L'Espagnol aurait tout particulièrement souhaité remédier à cela en nommant Igor Tudor. Selon L'Équipe, sa volonté est désormais d'inculquer "une culture italienne" à l'OM.



La présence de nombreux joueurs étrangers, déjà rodés à une charge de travail plus intense, devrait aider. Et on peut en déduire que les membres de l'effectif qui rechignent à suivre le rythme se mettent hors-jeu.