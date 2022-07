Nyakossi : "L'OM met tout en place pour que je sois au mieux"

Roggerio Nyakossi a expliqué son choix de rejoindre l'OM. Le défenseur suisse parait très motivé, alors que le projet présenté par David Friio parait très attrayant.





Interrogé par La Tribune de Genève, Roggerio Nyakossi a justifié sa décision de rejoindre Marseille. Le joueur espère que l'OM lui permettra d'atteindre le plus haut niveau : "Je suis très content. Là, je change vraiment d'environnement. Je tombe sur quelque chose de très différent de ce que j'avais connu jusqu'ici. C'est énorme. Le club met tout en place pour que je sois au mieux, on me fait travailler avec une nutritionniste, on insiste beaucoup sur le sommeil, l'hydratation, la récupération", a-t-il détaillé.



Et de préciser : "Je ne suis pas isolé, il y a toujours une personne qui m'accompagne au centre d'entraînement, explique-t-il. Et puis, je passe beaucoup de temps avec Esey Gebreysus, mon coéquipier en équipe nationale (ndlr: lequel est arrivé en 2021 à l'OM en provenance de Grasshopper)." Il a aussi expliqué pourquoi il n'était pas resté au Servette : "Dans toute carrière, il y a des hauts et des bas. Si Servette m'avait proposé un projet concret, je serais resté. Ce projet, l'OM l'avait pour moi. (...) J'ai tout de suite eu un bon feeling [avec David Friio). Tout de suite, nous avons eu un rapport très familier. Il m'a dit les choses de manière très directe. On ne m'a pas vendu de rêve. Il fallait que je sente que le projet pour moi soit clair."





"Je prends un risque oui"

Son parcours devrait se faire en plusieurs étapes : "Quand je pourrai reprendre l'entraînement, ce sera dans un premier temps avec la réserve, qui évolue en National 3 (ndlr: 5e échelon du football français). Mais je ferai partie du cadre élargi de la première équipe." La suite sera liée à sa progression : "Cela dépendra de moi, de mes performances, et ça prendra le temps qu'il faudra. (...) Je ne suis pas encore fini. Dans les discussions, nous avons évoqué mes axes d'amélioration : il y a plein de choses à travailler. Par exemple, les petits pas, la manière dont je me retourne, ce sont des aspects sur lesquels je peux faire mieux." Et de conclure : "Je prends un risque, oui, mais ce n'est pas la première fois de ma vie. Si je veux être un grand footballeur un jour, il faut que je sois capable de gérer la pression."



Solide défenseur axial (1m94, 94 kg), le joueur de 18 ans compte 3 sélections avec les U19 suisse. Bonne chance à lui pour la suite !