Comment Joaquin a provoqué la bagarre générale

La brouille Joaquin-Mattéo Guendouzi avait démarré plus tôt. L'Espagnol n'a pas arrêté de chercher le milieu de terrain de l'OM.





Joaquin et Mattéo Guendouzi se sont accrochés bien avant le but sévillan. L'Espagnol de 41 ans a cherché le Français à plusieurs reprises. Preuve que la maturité ne vient pas systématiquement avec l'âge. Et sur le but, le joueur du Betis a franchi la limite en venant à la confrontation, ce qui a provoqué une empoignade qui a duré quelques minutes.



Mattéo Guendouzi a le sang chaud, mais le joueur phocéen parvient à rester concentré sur le jeu. La saison passée, il n'a écopé que de 7 cartons jaunes en 54 matchs.