Mercato : rien d'imminent pour Sanchez ?

Fabrizio Romano a donné des nouvelles concernant le dossier d'Alexis Sanchez. Il n'y a selon lui rien d'imminent.





Dans la nuit, Fabrizio Romano a donné des informations concernant Alexis Sanchez. Si des discussions se tiennent, l'international chilien n'est pas sur le point de rejoindre l'OM, a-t-il expliqué. Le journaliste n'est pas le seul à évoquer la situation. Dans son édition du jour, L'Équipe consacre une page au dossier de l'attaquant, rapportant que son agent est actuellement à Milan pour se libérer de son contrat avec l'Inter Milan. Le quotidien affirme que sa venue à Marseille est liée à sa volonté de réduire ses émoluments, qui attendraient 7 millions d'euros par an chez les Nerazzurri. Le journal pense aussi que le départ de Kevin Strootman pourrait débloquer la situation.



L'OM compte déjà cinq attaquants avec Dimitri Payet, Arek Milik, Luis Suarez, Cédric Bakambu et Bamba Dieng. Il paraît peu probable qu'un autre débarque sans qu'aucun transfert n'ait lieu. Et l'international sénégalais, qui est le plus loin dans la hiérarchie, n'aurait notamment pas l'intention de partir.





no news yet on Alexis - we have to wait. Nothing imminent as of now