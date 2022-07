Gerson commente l'altercation avec Tudor

Sur les réseaux sociaux, Gerson a répondu aux rumeurs concernant son altercation avec Igor Tudor.





Gerson a commenté les rumeurs liées à son altercation avec Igor Tudor : "Tous ensemble, pensons au bien de l'OM. Nous continuons à travailler pour grandir, évoluer et faire une belle saison", a-t-il notamment écrit en réagissant à un article d'El Globo évoquant la dispute. Le joueur a aussi précisé que les discussions concernaient "la croissance de travail".



Selon RMC Sport, le Brésilien a voulu "prendre ses affaires et partir", après une remarque de l'entraîneur, faite devant Samuel Gigot, Simon Ngapandouetnbu et Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain lui aurait répondu et se serait fâché au point de quitter temporairement le centre d'entraînement. Tout le monde s'est finalement réconcilié autour d'un barbecue. Igor Tudor est réputé pour ses méthodes difficiles. Doit-on en passer par là ?



Pablo Longoria a fait un choix que l'on espère réfléchi et il n'est plus l'heure d'y revenir. On peut imaginer que l'Espagnol ne sous-estime pas les dégâts que peuvent faire ce type d'accrochage et qu'il veille à ce que tout se passe bien. Mais compte tenu de la tension qui règne sur les réseaux sociaux, on peut se demander s'il ne devrait pas communiquer davantage...