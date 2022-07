Mercato : accord avec Fenerbahçe pour Peres (officiel)

Sur son compte Twitter, Fenerbahçe a annoncé avoir trouvé un accord avec l'OM pour le transfert de Luan Peres.





Alors que la presse faisait état de discussions avancées entre l'OM et Fenerbahçe, le transfert de Luan Peres est désormais officiel. En effet, le club turc a annoncé sur son compte Twitter, qu'un accord avait été trouvé pour la venue du Brésilien : "Le club a trouvé un accord de principe avec l'OM pour le transfert de Luan Peres. Le joueur sera à Istanbul dans la soirée d'aujourd'hui pour passer sa visite médicale afin de finaliser le transfert. Il sera ensuite présenté au public."



Le montant de la vente s'élèverait à un peu plus de 5 millions d'euros selon les informations de La Provence. Le Brésilien avait été recruté l'été dernier contre un chèque de 4.5 millions d'euros en provenance de Santos. Il aura disputé 50 matchs sous les couleurs marseillaises. Il y avait surement un peu plus à en tirer.