Mercato : l'OM négocie avec Sanchez

Selon les informations obtenues par La Provence, l'OM serait bel et bien en négociation avec Alexis Sanchez.





Depuis plusieurs mois, le nom d'Alexis Sanchez est associé à l'OM. Et depuis quelques jours, les médias étrangers affirment que les Olympiens ont décidé de passer à l'action pour le Chilien.



Une information qui vient d'être confirmée par La Provence, qui annonce que le joueur de 33 ans est bien dans le viseur des décideurs marseillais. Le quotidien régional affirme que les discussions ont été entamées et que "les positions sont très proches entre le joueur et le club marseillais". Mais pour que l'opération se réalise, Sanchez doit d'abord résilier sa dernière année de contrat avec l'Inter.



Même si le Chilien a l'expérience du haut niveau et le talent pour encore briller en Ligue 1, il semble peu judicieux de sacrifier Bamba Dieng pour lui faire de la place.